Медики рассказали о пользе спаржи для здоровья

Употребление спаржи на регулярной основе может иметь ряд преимуществ для здоровья. На фоне этого медики настоятельно рекомендуют включить ее в свой повседневный рацион.
Спаржа имеет в своем составе ряд витаминов и микроэлементов, полезных для здоровья. Речь идет о витаминах А, В1, В2, С и многих других, а также фосфоре, кальции, натрии, железе и т.д. Кроме того, растение может похвастаться значительным содержанием кремния, укрепляющего кости. Преимуществом продукта выступает и его низкая калорийность. Употреблять спаржу медики рекомендуют людям с болезнями ЖКТ и тем, кто хочет избавиться от лишнего веса.
Благодаря наличию в рационе спаржи, сообщает портал Planet Today, можно снизить риск воспалений, улучшить зрение и сократить вероятность глаукомы. Также растение за счет антиоксидантов положительно воздействует на обменные процессы, способствует хорошей потенции, с помощью продукта лечат угревую сыпь и даже витилиго.