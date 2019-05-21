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Здоровье / Авторские материалы

Ученые: Сильная усталость после еды может указывать на диабет

Возникающее после приема пищи чувство сильной усталости может указывать на развитие диабета. По словам ученых, такой симптом проявляется как реакция на деградацию сахара в крови.
Ученые: Сильная усталость после еды может указывать на диабет

По словам медиков, усталость после еды обычно безвредна и объяснима. Это обусловлено тем, что больше крови поступает в органы пищеварения, а мозг в это время получает меньше кислорода. Однако сотрудники Университет Майнца предупреждают, что может быть и так, что уровень сахара в крови чрезмерно повышается после еды, а это имеет длительные последствия для здоровья.

Наиболее осторожными следует быть диабетикам. Очень немногие пациенты с сахарным диабетом 2 типа измеряют уровень сахара в крови после еды, по этой причине повышенные или даже очень высокие значения остаются скрытыми в течение длительного времени, потому что такие скачки не заметны при измерении у семейного врача.

Если высокий уровень сахара в крови после еды не лечить, это имеет долгосрочные разрушительные последствия для здоровья. По словам консультанта по диабету, болезни сердца ухудшаются, кровеносные сосуды на глазу повреждаются, а у пожилых диабетиков возникают проблемы с восприятием и воспоминаниями. Тот, кто быстро устает после еды, чувствует себя чрезмерно сонным и не концентрированным, должен через два часа после приема пищи измерить уровень сахара в крови и обсудить возможные аномалии с лечащим врачом, который затем адаптирует лечение соответствующим образом.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:55


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