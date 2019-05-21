Ученые: Сильная усталость после еды может указывать на диабет

По словам медиков, усталость после еды обычно безвредна и объяснима. Это обусловлено тем, что больше крови поступает в органы пищеварения, а мозг в это время получает меньше кислорода. Однако сотрудники Университет Майнца предупреждают, что может быть и так, что уровень сахара в крови чрезмерно повышается после еды, а это имеет длительные последствия для здоровья.Наиболее осторожными следует быть диабетикам. Очень немногие пациенты с сахарным диабетом 2 типа измеряют уровень сахара в крови после еды, по этой причине повышенные или даже очень высокие значения остаются скрытыми в течение длительного времени, потому что такие скачки не заметны при измерении у семейного врача.Если высокий уровень сахара в крови после еды не лечить, это имеет долгосрочные разрушительные последствия для здоровья. По словам консультанта по диабету, болезни сердца ухудшаются, кровеносные сосуды на глазу повреждаются, а у пожилых диабетиков возникают проблемы с восприятием и воспоминаниями. Тот, кто быстро устает после еды, чувствует себя чрезмерно сонным и не концентрированным, должен через два часа после приема пищи измерить уровень сахара в крови и обсудить возможные аномалии с лечащим врачом, который затем адаптирует лечение соответствующим образом.

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Автор: Марина Вебер

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