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Наука

Ученые: Стволовые клетки из плаценты восстановят сердце после инфаркта

В США ученые обнаружили, что полученные из плаценты стволовые клетки регенерируют в поражённом инфарктом сердце новые клеточные структуры. Метод успешно опробован на животных, он открывает широкие возможности в области регенеративной терапии.
Ученые: Стволовые клетки из плаценты восстановят сердце после инфаркта

Исследователи из Школы медицины Маунт-Синай проверили восстановительные свойства клеток Cdx2 на грызунах, ранее перенесших инфаркт. Животных из первой группы лечили, используя стволовые клетки, полученные из плаценты беременной мыши. В другом случае использовали клеточные структуры плаценты без экспрессии Cdx2. Грызунов из третьей группы лечили физраствором. Через три месяца мышам провели МРТ. У животных из первой группы произошли улучшения, ткани сердца начали восстанавливаться. На протяжении эксперимента клетки мигрировали к поврежденным местам и образовали кровеносные сосуды и мышцы стенок. У животных из второй и третьей групп признаков регенерации не выявлено.

Специалисты уже получили стволовые клетки Cdx2 из человеческой плаценты, они надеются создать новый вид терапии для человека. Плацента является неограниченным источником, так как её обычно утилизируют, отметила автор исследования, доктор медицинских наук Хина Чодри.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 15:10


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