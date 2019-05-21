Меган Маркл всегда мечтала найти для себя знаменитого мужчину, заявила подруга герцогини
Британская телеведущая Лиззи Канди поделилась некоторыми секретами из прошлого Меган Маркл. Супруга принца Гарри мечтала об отношениях со знаменитым мужчиной.
Как сообщает Daily Mail, телеведущая и актриса познакомились еще задолго до знакомства Маркл с наследником британского престола и быстро подружились. Между звездами, несмотря на солидную разницу в возрасте, завязались доверительные отношения. Они обе были участницами «девчачьего» чата. Маркл, спустя несколько месяцев после расставания с супругом Тревором Энгельсоном, поинтересовалась у подруги, знает ли она известных молодых людей из Великобритании.
Канди решила помочь новой знакомой устроить личную жизнь. Она предложила будущей герцогине на роль жениха кандидатуру футболиста Эшли Коула. Звезда «Форс-мажоров» не захотела с ним встречаться, поскольку он славился репутацией бабника. Маркл всерьез заинтересовалась победителем шоу X Factor Мэттом Кардлом. Артист отказал поклоннице из-за романа с другой девушкой.
Поиски знаменитого британца для Маркл завершились браком с наследником престола и получением титула герцогини Сассекской. Экс-актриса в одном из интервью рассказала, что они с принцем Гарри познакомились на «свидании вслепую», устроенном «секретным другом». После судьбоносной встречи Маркл порвала отношения с подругами и больше не выходила на связь.