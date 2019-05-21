Меган Маркл всегда мечтала найти для себя знаменитого мужчину, заявила подруга герцогини

Как сообщает Daily Mail, телеведущая и актриса познакомились еще задолго до знакомства Маркл с наследником британского престола и быстро подружились. Между звездами, несмотря на солидную разницу в возрасте, завязались доверительные отношения. Они обе были участницами «девчачьего» чата. Маркл, спустя несколько месяцев после расставания с супругом Тревором Энгельсоном, поинтересовалась у подруги, знает ли она известных молодых людей из Великобритании.Канди решила помочь новой знакомой устроить личную жизнь. Она предложила будущей герцогине на роль жениха кандидатуру футболиста Эшли Коула. Звезда «Форс-мажоров» не захотела с ним встречаться, поскольку он славился репутацией бабника. Маркл всерьез заинтересовалась победителем шоу X Factor Мэттом Кардлом. Артист отказал поклоннице из-за романа с другой девушкой.Поиски знаменитого британца для Маркл завершились браком с наследником престола и получением титула герцогини Сассекской. Экс-актриса в одном из интервью рассказала, что они с принцем Гарри познакомились на «свидании вслепую», устроенном «секретным другом». После судьбоносной встречи Маркл порвала отношения с подругами и больше не выходила на связь.

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Автор: Ева Вит

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