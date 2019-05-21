Ученые: Из-за рыболовства пингвины страдают от недостатка еды
Активное рыболовство приводит к тому, что пингвины страдают от недостатка еды. К таким выводам ученые пришли после изучения оказавшейся на грани исчезновения колонии птиц на острове Роббен, что в Южной Африке.
По словам авторов работы, контроль того, каким образом пингвины добывают для своих птенцов пищу в изменчивой морской среде, способен помочь выработать меры по сохранению стремительно сокращающихся популяций. Благодаря закрытию вокруг Роббена промыслового рыболовства специалисты смогли наблюдать за тем, как африканские пингвины начинают вести себя в условиях естественных изменений изобилия или их главной добычи, а именно анчоусов и сардин.
В итоге оказалось, что доступность рыбы имела непосредственную связь с поведением животных во время поисков пищи и общим состоянием их потомства. В частности, передает портал "Машины и Механизмы", когда численность рыбы была ниже, пингвины прилагали больше усилий по добыче пищи.