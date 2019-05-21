Прохор Шаляпин не считает хейтерство в Сети чем-то плохим
Прохор Шаляпин рассказал о своем положительном отношении к хейтерам в соцсетях, поскольку считает, что в их оскорблениях имеются свои плюсы. Своим мнением певец поделился в одном из последних интервью.
По мнению Шаляпина, не так плохо, что люди выговариваются в Сети, “выливая” весь негатив и злобу на других, пусть даже речь идет об известных людях. Благодаря этому, как надеется шоумен, такие личности не будут обращаться грубо со своими родными и близкими в реальном мире. Сам артист научился игнорировать “потоки словесной грязи” со стороны недоброжелателей и приобщает к такой практике Виталину Цымбалюк-Романовскую.
По мнению Шаляпина, больше остальных среди российских звезд от хейтеров достается Анастасии Волочковой, хотя та и не является “главным злом” на планете. Певец просит балерину не реагировать на нападки недоброжелателей, поскольку некоторые люди породистые, но есть “замарашки и дворняжки”, недостойные внимания.