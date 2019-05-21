Рита Дакота не согласилась Ксении Бородиной по поводу того, что семью нужно беречь любой ценой

Даже несмотря на развод в прошлом, сейчас Ксения Бородина является противницей расставаний, о чем она недавно написала на своей странице в Instagram. По словам телезвезды, современная брачная статистика выглядит пугающе, и одна из важнейших причин этому – нежелание супругов идти на компромисс. Среди достаточных и оправданных поводов для развода она отмечает алкоголизм, наркоманию и измены. Но наибольшем злом в современном браке ведущая называет то, что люди при женитьбе преследуют неправильные цели.Бородина написала о современной «моде на развод» и о своем неприятии идеи разрывать узы брака сразу при возникновении проблем. Теледива советует своим подписчикам не жениться рано и держаться за отношения до последнего.В комментариях к публикации подписчики напомнили 36-летней звезде, что в ее биографии тоже был развод. На это автор поста ответила, что пишет об отношениях с высоты своего пережитого опыта. Именно потому, что первый брак Ксении Бородиной с Юрием Будаговым не имел шансов стать счастливым, звезда научилась ценить отношения во втором замужестве с Курбаном Омаровым.Не все читатели социальной страницы телеведущей оценили ее матримониальные взгляды. Одной из тех, кто имеет резко противоположенное мнение, оказалась певица Рита Дакота. Она развелась с Владом Соколовским летом прошлого года после того, как узнала о его многочисленных изменах. Исполнительница оставила длинный и содержательный комментарий под постом Бородиной, в котором написала о важности личного счастья и счастья детей в противовес искусственно сохраненному браку. Артистка призвала не бояться развода и не оставаться в токсичных отношениях.

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Автор: Криворотько Наталья

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