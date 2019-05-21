EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Рита Дакота не согласилась Ксении Бородиной по поводу того, что семью нужно беречь любой ценой

Телеведущая Ксения Бородина обеспокоена количеством разводов и призывает женщин бороться за их семьи до последнего. Но певица Рита Дакота абсолютно не согласна с такой позицией звезды и утверждает, что нужно бороться за свое счастье, даже если цена этому – развод.
Рита Дакота не согласилась Ксении Бородиной по поводу того, что семью нужно беречь любой ценой

Даже несмотря на развод в прошлом, сейчас Ксения Бородина является противницей расставаний, о чем она недавно написала на своей странице в Instagram. По словам телезвезды, современная брачная статистика выглядит пугающе, и одна из важнейших причин этому – нежелание супругов идти на компромисс. Среди достаточных и оправданных поводов для развода она отмечает алкоголизм, наркоманию и измены. Но наибольшем злом в современном браке ведущая называет то, что люди при женитьбе преследуют неправильные цели.

Бородина написала о современной «моде на развод» и о своем неприятии идеи разрывать узы брака сразу при возникновении проблем. Теледива советует своим подписчикам не жениться рано и держаться за отношения до последнего.

В комментариях к публикации подписчики напомнили 36-летней звезде, что в ее биографии тоже был развод. На это автор поста ответила, что пишет об отношениях с высоты своего пережитого опыта. Именно потому, что первый брак Ксении Бородиной с Юрием Будаговым не имел шансов стать счастливым, звезда научилась ценить отношения во втором замужестве с Курбаном Омаровым.

Не все читатели социальной страницы телеведущей оценили ее матримониальные взгляды. Одной из тех, кто имеет резко противоположенное мнение, оказалась певица Рита Дакота. Она развелась с Владом Соколовским летом прошлого года после того, как узнала о его многочисленных изменах. Исполнительница оставила длинный и содержательный комментарий под постом Бородиной, в котором написала о важности личного счастья и счастья детей в противовес искусственно сохраненному браку. Артистка призвала не бояться развода и не оставаться в токсичных отношениях.

Читайте также: Российские звезды массово поздравляют Зеленского после речи на инаугурации

Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 15:37


Читайте также
Писавшая о смерти Юлии Началовой журналистка Ирина Исаева
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
“Нелепая показуха”: Стас Садальский прокомментировал
Алла Пугачева назвала Валерия Меладзе виновным в ее провале
Добавление комментария
Последние новости
21.05, 16:01 «В роду был рак»: Яна Поплавская переживает из-за плохой
21.05, 15:55 Брэдли Купера застали на публике с неизвестной блондинкой
21.05, 15:49 Ученые: Курение электронных сигарет повышает риск
21.05, 15:43 В Госдуме могут запретить СМИ писать об известных людях
21.05, 15:37 Рита Дакота не согласилась Ксении Бородиной по поводу
21.05, 15:28 Прохор Шаляпин не считает хейтерство в Сети чем-то плохим
21.05, 15:22 Ученые: Из-за рыболовства пингвины страдают от
21.05, 15:17 Меган Маркл всегда мечтала найти для себя знаменитого
21.05, 15:10 Ученые: Стволовые клетки из плаценты восстановят сердце
21.05, 15:04 Медики рассказали о пользе спаржи для здоровья
21.05, 14:59 Более 3,7 млн онкобольных в России состоят на учете у
21.05, 14:53 Как эффективно экономить топливо рассказали эксперты
21.05, 14:47 Врачи предложили новый метод лечения редких переломов
21.05, 14:41 В России 50% иномарок производится на трех основных
21.05, 14:36 В Белизе археологи обнаружили необычные артефакты в
21.05, 14:31 Российские звезды массово поздравляют Зеленского после
21.05, 14:26 Сестра Жанны Фриске допускает, что Дмитрий Шепелев
21.05, 14:18 Моника Беллуччи и ее дочь от Венсана Касселя похожи как
21.05, 14:11 Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет
21.05, 14:02 Виктория Лопырева показала врача, принимавшего у нее роды