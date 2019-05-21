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Политика / Отдых

В Госдуме могут запретить СМИ писать об известных людях без их разрешения

Представители Госдумы намереваются рассмотреть законопроект, который предполагает запрет для СМИ писать об известных людях без их разрешения. Автором такой инициативы выступил представляющий КПРФ Юрий Синельщиков.
В Госдуме могут запретить СМИ писать об известных людях без их разрешения

Законопроект уже был изучен одним из комитетов Госдумы и вскоре его могут рассмотреть в рамках пленарного заседания. Синельщиков предлагает ограничить возможность некоторых СМИ и блогеров распространять сплетни и слухи об известных личностях. В частности, представитель КПРФ призывает внести ясность в определения “общедоступность”, а также “публичный интерес”.

По мнению автора инициативы, журналисты должны получать от медийной личности разрешение на публикацию материала о ней до того, как он станет общедоступным. В то же время политик убежден, что возможное нововведение не ограничит свободу СМИ в России. В правительстве прежде порекомендовали ГД не принимать документ в актуальной редакции.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:43


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