В Госдуме могут запретить СМИ писать об известных людях без их разрешения

Законопроект уже был изучен одним из комитетов Госдумы и вскоре его могут рассмотреть в рамках пленарного заседания. Синельщиков предлагает ограничить возможность некоторых СМИ и блогеров распространять сплетни и слухи об известных личностях. В частности, представитель КПРФ призывает внести ясность в определения “общедоступность”, а также “публичный интерес”.По мнению автора инициативы, журналисты должны получать от медийной личности разрешение на публикацию материала о ней до того, как он станет общедоступным. В то же время политик убежден, что возможное нововведение не ограничит свободу СМИ в России. В правительстве прежде порекомендовали ГД не принимать документ в актуальной редакции.

Читайте также: В МВД разработали инициативу об изъятии автомобиля у нетрезвого водителя

Автор: Марина Вебер

Добавление комментария

o