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Здоровье

Ученые: Курение электронных сигарет повышает риск заболеть гриппом

Поклонники электронных сигарет сталкиваются с повышенным риском заболеть гриппом. Соответствующие выводы сделаны по итогам исследования учеными из США, представляющими Университет Северной Каролины.
Ученые: Курение электронных сигарет повышает риск заболеть гриппом

В рамках исследования ученые привлекли почти 50 человек, чей возраст составил от 20 до 30 лет. Авторы работы выделили контрольную группу, любителей вейпов и тех, кто курит обычные сигареты. Впоследствии всех добровольцев подвергали воздействию ослабленных вирусов гриппа, отличающихся значительной способностью проникать в слой клеток, выстилающий носовые ходы. В то же время серьезной угрозы для здоровья они не представляли.

Затем ученые организовали анализ тканей и слизи из носовых ходов граждан. Оказалось, что повышенная восприимчивость к гриппу отмечается у курильщиков не только обычных сигарет, но и электронных. В частности, у поклонников вейпов фиксировалось заметное снижение уровня специфических антител к простуде.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:49


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