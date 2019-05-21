Ученые: Курение электронных сигарет повышает риск заболеть гриппом

В рамках исследования ученые привлекли почти 50 человек, чей возраст составил от 20 до 30 лет. Авторы работы выделили контрольную группу, любителей вейпов и тех, кто курит обычные сигареты. Впоследствии всех добровольцев подвергали воздействию ослабленных вирусов гриппа, отличающихся значительной способностью проникать в слой клеток, выстилающий носовые ходы. В то же время серьезной угрозы для здоровья они не представляли.Затем ученые организовали анализ тканей и слизи из носовых ходов граждан. Оказалось, что повышенная восприимчивость к гриппу отмечается у курильщиков не только обычных сигарет, но и электронных. В частности, у поклонников вейпов фиксировалось заметное снижение уровня специфических антител к простуде.

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Автор: Марина Вебер

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