Брэдли Купера застали на публике с неизвестной блондинкой
Голливудского актера Брэдли Купера застали на публике в компании неизвестной блондинки. В последнее время СМИ все чаще пишут о том, что знаменитость и Ирина Шейк расстались.
Соответствующее видео появилось на просторах Сети недавно, на нем Брэдли Купер показан в компании незнакомой белокурой девушки. Актер позволяет себе брать последнюю за руку, активно с ней переговаривается и несет женскую сумку, очевидно принадлежащую его спутнице. Многие поклонники режиссера фильма “Звезда родилась” предположили, что их кумир обзавелся новой пассией, не пытаясь скрывать ее от общественности, передает “СтарХит”.
Часть юзеров и вовсе выдвинули мнение, что на видео показан не Брэдли Купер, а просто похожий на него мужчина. Слухи о новом романе актера начали распространяться после того, как в СМИ появились публикации о расставании звезды Голливуда с Ириной Шейк, с которой они вместе воспитывают ребенка.