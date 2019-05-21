Писатель Джордж Мартин работает совместно с FromSoftware над следующей игрой
Джордж Мартин сообщил в Сети, что консультировал разработчиков новой японской игры. Писатель работает совместно с FromSoftware, считают эксперты. Проект могут анонсировать на конференции корпорации Microsoft в рамках мероприятия E3 2019.
Популярный сценарист, автор литературного цикла «Песнь льда и огня», ставшей основой для сериала «Игра престолов», разместил в личном блоге пост. Автор сообщил, что провёл консультацию по просьбе разработчиков некоего игрового продукта. Мартин больше ничего не сообщил об этом. Вместе с тем в марте в интернете разместили информацию, согласно которой писатель якобы приступил к созданию новой мифологии. Он пишет сценарий для остросюжетной игры от студии FromSoftware, причём проект может издать Bandai Namco. Источник медиа-издания Gematsu подтвердил, что сам автор в настоящее время сотрудничает с FromSoftware, в том числе с Хидэтакой Миядзаки, главой студии.
Работы ведутся над игрой в открытом мире, она находится в разработке с 2016 года, внутри студии новинку называют GR. Источник отметил, что анонс продукта состоится 9 июня в 23:00 (мск) в рамках международной выставки E3 2019.