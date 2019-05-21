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Культура

Агент Ольги Бузовой рассказал о планах певицы на «Евровидение-2020»

Всего несколько дней прошло после окончания международного шоу «Евровидение–2019» в Тель-Авиве, но поклонники творчества отечественных поп-исполнителей уже интересуются будущим годом. Портал Teleprogramma.pro спросил представителя Ольги Бузовой о планах певицы в отношении песенного конкурса. В ходе интервью Антон Богословский сообщил, что если поступит предложение на участие, то оно обязательно будет рассмотрено.
Агент Ольги Бузовой рассказал о планах певицы на «Евровидение-2020»

18 мая в Израиле прошел финал шоу «Евровидение-2019», который закончился победой нидерландского певца Дункана Лоуренса с песней «Arcade». Представитель России Сергей Лазарев получил девятое место по мнению европейских судей за исполнение композиции «Scream», но оказался на третьем месте по результатам голосования зрителей.

Кроме Сергея Лазарева, при выборе кандидата для представления страны на конкурсе 2019 года рассматривались также Ольга Бузова и Александр Панайотов. Но все же был выбран проверенный исполнитель, который смог повторить свой успех трехлетней давности.

Теперь фанаты конкурса обсуждают в Сети возможных участников следующего года. Среди тех, кем интересуются более всего, оказалась певица Ольга Бузова. Ее представитель Антон Богословский дал ответы на интересующие многих вопросы. Так стало известно, что пока предложение от Первого канала не поступало, но как только это случиться – заявка будет рассмотрена.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 16:11


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