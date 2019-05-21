В России судей начнут понижать в классе за нарушения

В России для судей предусмотрен десяток квалификационных классов. Наиболее низким является девятый, также имеется высший. Это влияет на уровни судов, к примеру, в состав ВС могут входить исключительно представители высшего и первого классов. В случае понижения это будет отражаться не только на окладе представителя закона, но также на его служебных перспективах.Наказания начнут применять в тех случаях, если прежде судья уже сталкивался с дисциплинарным наказанием. Пока в России для представителей указанной профессии применяют замечание, предупреждение или же лишают его полномочий. Возможность понижения в классах внедрят с 1 сентября. Еще одним нововведением станет аудиопротоколирование заседаний суда в обязательном порядке.

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Автор: Марина Вебер

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