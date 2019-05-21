«В роду был рак»: Яна Поплавская переживает из-за плохой наследственности
Яна Поплавская во время участия в программе «Жить здорово!» поделилась с Еленой Малышевой одним из главных своих страхов. В роду актрисы были случаи заболеваний раком, поэтому ее переживания связаны с плохой наследственностью.
Как призналась знаменитость, это подталкивает ее на регулярное медицинское обследование. Поплавская около года назад делала маммографию. Актрисе такие процедуры даются нелегко, несмотря на множество друзей-врачей. Звезда называет себя трусихой, поскольку каждый раз, ожидая результатов, находится в подавленном состоянии, думая, вдруг узнает что-то плохое, и как будет с этим жить.
Переживания Поплавской небеспочвенны: онкология лишила ее отца, у некоторых ее родственниц выявили рак груди. Актрисе этот недуг уже кажется пандемией, так как вокруг множество страдающих от него людей. Гостья студии поинтересовалась у ведущей, почему в последнее время так много наблюдается случаев онкологии.
По словам Малышевой, это связано с увеличением продолжительности жизни и тем, что больные раком благодаря современным методам лечения часто излечиваются или имеют шанс прожить на 10-30 лет дольше. Телеведущая призвала всех зрителей брать с Поплавской пример и проходить регулярное медицинское обследование. Актрисе посоветовали сделать генетический анализ, чтобы выявить риски возникновения онкологии.