Звезда «Игры престолов» Софи Тернер едва не рассталась с Джо Джоносом перед свадьбой
Софи Тернер и Джо Джонас в начале мая поженились в Лас-Вегасе и, судя по фото и видео с церемонии, были счастливы. Как выявилось, влюбленные едва не расстались перед самой свадьбой.
Звезда «Игры престолов» в интервью для Sunday Times призналась, они с Джонасом, как только объявили о предстоящем торжестве, очень разнервничались и запаниковали, что привело к недопониманию между ними и едва не закончилось крахом отношений. Пара не виделась сутки, обдумывая случившееся. Этот день стал худшим в их жизни. Затем влюбленные встретились и, сказав «Не важно!», пошли под венец, взявшись за руки.
Тернер повстречала своего будущего супруга около трех лет назад в сложный для себя период. Актриса страдала от психического расстройства, что мешало их отношениям. Джонас поставил перед избранницей условие, заставив полюбить саму себя так, как она любит его. Знаменитость считает, этим музыкант спас ей жизнь. Знаменитость обратилась к психотерапевту, которому удалось помочь ей справиться с проблемами. Тернер и Джонас решили не ждать запланированной на лето свадьбы и позволили ведущему церемонии в Лас-Вегасе, представшему в образе Элвиса Пресли, назвать их мужем и женой.