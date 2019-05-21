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Наука

В Сети опубликовали доказательство планетарной катастрофы за 130 лет

Во Всемирной сети опубликовали доказательства возможной катастрофы. В созданной таблице учёные собрали информацию за 130 лет об изменениях температур во всех странах мира. Опасность может принять планетарные масштабы.
В Сети опубликовали доказательство планетарной катастрофы за 130 лет

На Земле продолжается глобальное потепление, об этом известно каждому человеку, считают эксперты. Вместе с тем правительства обвиняют экологов и климатологов в чрезмерном нагнетании обстановки. Температурный климат планеты меняется в сторону увеличения, она нагревается. При составлении таблицы специалисты использовали дельту в пять градусов по Цельсию – от минус двух (синий круг) до плюс двух (оранжевый круг). В конце XVIII века таблица целиком заполнена синим цветом, но после 50-х годов прошедшего столетия она уже оранжевая. Таяние ледников прогрессирует, это изменит облик Земли. На протяжении пяти лет может исчезнуть порядка 10% суши, данное обстоятельство приведёт к резкому снижению урожайности.

Многим людям негде станет жить и нечего есть, повсеместно возникнет проблема голода. Ученые предупреждают о предстоящем увеличении в атмосфере Земли концентрации углекислого газа, данный процесс может вызвать мутации биологических особей.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 17:00


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