В Сети опубликовали доказательство планетарной катастрофы за 130 лет
Во Всемирной сети опубликовали доказательства возможной катастрофы. В созданной таблице учёные собрали информацию за 130 лет об изменениях температур во всех странах мира. Опасность может принять планетарные масштабы.
На Земле продолжается глобальное потепление, об этом известно каждому человеку, считают эксперты. Вместе с тем правительства обвиняют экологов и климатологов в чрезмерном нагнетании обстановки. Температурный климат планеты меняется в сторону увеличения, она нагревается. При составлении таблицы специалисты использовали дельту в пять градусов по Цельсию – от минус двух (синий круг) до плюс двух (оранжевый круг). В конце XVIII века таблица целиком заполнена синим цветом, но после 50-х годов прошедшего столетия она уже оранжевая. Таяние ледников прогрессирует, это изменит облик Земли. На протяжении пяти лет может исчезнуть порядка 10% суши, данное обстоятельство приведёт к резкому снижению урожайности.
Многим людям негде станет жить и нечего есть, повсеместно возникнет проблема голода. Ученые предупреждают о предстоящем увеличении в атмосфере Земли концентрации углекислого газа, данный процесс может вызвать мутации биологических особей.