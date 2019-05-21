В Израиле создан гибкий универсальный робот

Это не первый робот-вездеход, который был сконструирован в Университете имени Давида Бен-Гуриона в Негеве. Еще в 2013 году учеными под руководством доктора Дэвида Заррука был создан гибкий STAR, который был способен изгибать свой корпус в диапазоне от 60 до 90°. С помощью колесиков, этот робот мог передвигаться по гладкой поверхности со скоростью до 5,2 метров за секунду. Но этот прототип современного продукта не был приспособлен к полетам и преодолению препятствий.FSTAR – это улучшенная версия «умного» квадрокоптера, который сохранил сгибаемый до 55⁰ корпус и получил возможность трансформироваться в робокар. Скорость робота несколько снизилась (до 2,6м/с), но это полностью компенсируется появившимися способностями к перемещению по туннелям, трубам, между стен и преодолению препятствий в городских условиях.Разработка может быть использована для доставки посылок, поисковых и спасательных миссий, для съемки в условиях военных действий или исследований дикой природы.

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Автор: Криворотько Наталья

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