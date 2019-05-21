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Шоу-бизнес

Алена Водонаева намекнула на причину развода с мужем Алексеем Косинусом

Отечественная теледива Алена Водонаева намекнула на причины развода со своим мужем Алексеем Косинусом. О решении пары расторгнуть брак стало известно весной этого года.
Алена Водонаева намекнула на причину развода с мужем Алексеем Косинусом

Во время интервью журналисты поинтересовались у Алены Водонаевой, почему она бросила своего второго мужа-бизнесмена. На это экс-участница “Дома-2” отметила, что он музыкант и пошутила, что будь он предпринимателем, они бы не расстались. Называть реальные причины расставания теледива не стала, но дала понять, что именно она стала инициатором прекращения двухлетних отношений.
Алена Водонаева намекнула на причину развода с мужем Алексеем Косинусом

После расставания они с бывшим договорились о том, как будут воспитывать сына. Мальчик живет с матерью, однако Алексей Косинус помогает Богдану получать образование. Кроме того, вместе они проводят по два выходных в месяц и отпуска. Также Водонаева в интервью “Вечерней Москве” рассказала, что хотя и зарабатывает на жизнь сама, статус мужчины для нее важен, как и его стремление достичь большего.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 17:27


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