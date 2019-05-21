Алена Водонаева намекнула на причину развода с мужем Алексеем Косинусом

Во время интервью журналисты поинтересовались у Алены Водонаевой, почему она бросила своего второго мужа-бизнесмена. На это экс-участница “Дома-2” отметила, что он музыкант и пошутила, что будь он предпринимателем, они бы не расстались. Называть реальные причины расставания теледива не стала, но дала понять, что именно она стала инициатором прекращения двухлетних отношений.После расставания они с бывшим договорились о том, как будут воспитывать сына. Мальчик живет с матерью, однако Алексей Косинус помогает Богдану получать образование. Кроме того, вместе они проводят по два выходных в месяц и отпуска. Также Водонаева в интервью “Вечерней Москве” рассказала, что хотя и зарабатывает на жизнь сама, статус мужчины для нее важен, как и его стремление достичь большего.

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Автор: Марина Вебер

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