В США намерены создать архив из 350 млрд постов в социальных сетях
В планы военно-морского министерства США входит создание архива, содержащего 350 млрд постов пользователей одной из социальных сетей. Все это обойдется американскому руководству в $38,5 млн.
Согласно документу, попавшему в распоряжение издания RT, в архив войдут комментарии и посты не менее 200 млн интернет-пользователей из 100 государств. Ведомство требует, чтобы в хранилище значилась дата публикации, а также имя ее автора, геолокация, ссылки, хештеги. Записи, как обозначено в документе, должны собираться из одной социальной сети, но не указано из какой именно. В архив войдут публикации, появившиеся на платформе в период с 1 июля 2014-го по 31 декабря 2016-го. Предусматривается возможность расширения сроков при большем объеме архивации. В хранилище включат записи на 60 различных языках, при этом на английском не должно оказаться более 50% сообщений.
По мнению специалистов, США, скопировав данные, могут в будущем ограничить к ним доступ или удалить. Масштабное архивирование поможет властям анализировать поведение жителей разных стран, исследовать основы социальной динамики и новых видов выражения мнения коллективом людей, проживающих в разных точках Земли. Андрей Масалович, эксперт по интернет-разведке, считает, что США необходима такая архивация для сбора досье на пользователей, которые могут «подтереть» персональные данные. Американцы опасаются, что в случае возникновения национальных соцсетей интернет получит границы, и информация станет недоступной. Уже сейчас многие государства начинают понимать, как важно не пропускать на свою территорию враждебные ресурсы и контент, чужую пропаганду.
Работа таких масштабов, уверен российский эксперт, потребует намного больше затрат, чем планируют выделить власти США. Реализация инициативы, предусматривающей использование огромной технической математизированной базы, алгоритмизированных методов обработки данных, может обойтись в сумму, превышающую $100 млн.