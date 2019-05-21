В США намерены создать архив из 350 млрд постов в социальных сетях

Согласно документу, попавшему в распоряжение издания RT, в архив войдут комментарии и посты не менее 200 млн интернет-пользователей из 100 государств. Ведомство требует, чтобы в хранилище значилась дата публикации, а также имя ее автора, геолокация, ссылки, хештеги. Записи, как обозначено в документе, должны собираться из одной социальной сети, но не указано из какой именно. В архив войдут публикации, появившиеся на платформе в период с 1 июля 2014-го по 31 декабря 2016-го. Предусматривается возможность расширения сроков при большем объеме архивации. В хранилище включат записи на 60 различных языках, при этом на английском не должно оказаться более 50% сообщений.По мнению специалистов, США, скопировав данные, могут в будущем ограничить к ним доступ или удалить. Масштабное архивирование поможет властям анализировать поведение жителей разных стран, исследовать основы социальной динамики и новых видов выражения мнения коллективом людей, проживающих в разных точках Земли. Андрей Масалович, эксперт по интернет-разведке, считает, что США необходима такая архивация для сбора досье на пользователей, которые могут «подтереть» персональные данные. Американцы опасаются, что в случае возникновения национальных соцсетей интернет получит границы, и информация станет недоступной. Уже сейчас многие государства начинают понимать, как важно не пропускать на свою территорию враждебные ресурсы и контент, чужую пропаганду.Работа таких масштабов, уверен российский эксперт, потребует намного больше затрат, чем планируют выделить власти США. Реализация инициативы, предусматривающей использование огромной технической математизированной базы, алгоритмизированных методов обработки данных, может обойтись в сумму, превышающую $100 млн.

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Автор: Ева Вит

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