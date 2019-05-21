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Шоу-бизнес

Наталья Штурм голышом занялась йогой на побережье Болгарии

Отечественная певица Наталья Штурм решила заняться йогой без одежды во время поездки в Болгарию. Соответствующие снимки 52-летняя артистка опубликовала на странице в Instagram.
Наталья Штурм голышом занялась йогой на побережье Болгарии

Не так давно Наталья Штурм отправилась на отдых в Болгарию, о чем сообщила фолловерам посредством соцсетей. В частности, она опубликовала серию фото с побережья, демонстрируя занятия йогой. Именно таким образом артистка поддерживает себя в форме, когда поблизости нет тренажерного зала. На большинстве кадров певица позирует в белом бикини, однако один из снимков демонстрирует ее в полностью обнаженном виде.

В комментариях многочисленные подписчики начали расхваливать Наталью Штурм, отмечая, что ее фото выглядят сексуальными, но при этом не пошлыми. Также немало комплиментов досталось и фигуре отечественной исполнительницы, юзеры считаю, что для своего возраста их кумир имеет потрясающий вид.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 17:40


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21.05, 17:40 Наталья Штурм голышом занялась йогой на побережье