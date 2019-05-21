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Технологии

Рэпер Баста запускает собственный бренд аудиотехники под названием Z

Рэпер Баста запускает собственный бренд высококачественной аудиотехники под названием Z. В модельную линейку MusicDealer включили наушники и колонки, в продажу новинки поступят в мае.
Рэпер Баста запускает собственный бренд аудиотехники под названием Z

Проект реализует творческое объединение «Газгольдер» под руководством музыканта при участии Inventive Retail Group. Аксессуары имеют современный дизайн, их создавали в том числе инженеры Kennerton — российского производителя высококачественной аудиотехники. Продукция данной компании отмечена коллекционерами High End-аппаратуры. Баста рассказал, что проект связан с музыкой - с тем, чем он и его команда занимаются всю жизнь. Для поиска оптимальных комплектующих исследовали рынок, причём экспертизу провёл сам рэпер. «Колонки и наушники являются продолжением нашей музыки, нашего главного дела», - отметил артист. Покупателям предложат несколько моделей наушников: внутриканальные в проводном и Bluetooth-варианте (S и S BT) и две пары в стандартных форм-факторах.

Для ценителей качества выпустят модель ручной работы - XXL. Предзаказы открыты на сайте бренда. В рознице реализация начнётся 26 мая в одном из магазинов сети re: Store, начало продажам даст сам Баста.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 18:08


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