Около 47% россиян никогда не курили, сообщили на тематической пресс-конференции "Никотиновая эпидемия: миф или реальность?" в Президентском зале. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров также сообщил о новых данных и успехах в борьбе за здоровье нации.
В процессе встречи были обнародованы основные результаты исследования тенденций и паттернов потребления табачной и никотиносодержащей продукции в России, а также статистические данные, которые были получены в результате опроса по заказу ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг".
Факты показывают, что каждый третий житель России употребляет табачные изделия (33%). 1,3% опрошенных используют электронные сигареты, 2,6% - систему нагревания табака, а прочие респонденты курят сигареты, самокрутки, сигары и трубки. За последние 9 лет обнаружено снижение доли потребителей табачной продукции на 11%. Однако за это время также снизился возраст среднестатистического курильщика и теперь этот показатель - 13 лет для парней и 18 лет для девушек.
В ходе телефонного интервью опросили 6 тысяч респондентов старше 18 лет из 6 крупнейших городов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Краснодара.