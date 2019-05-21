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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров согласен с инициативой правительства штрафовать СМИ за фейковые новости о звездах

Отечественный певец Филипп Киркоров оценил законопроект, который запрещает СМИ писать о звездах без предварительного разрешения от них. Вскоре инициативу могут рассмотреть в рамках пленарного заседания Госдумы РФ.
Филипп Киркоров согласен с инициативой правительства штрафовать СМИ за фейковые новости о звездах

Комментируя законопроект, Киркоров отметил, что артистам вредят не все материалы, публикуемые в СМИ. По мнению певица, инициативу нужно рассматривать с такой стороны, чтобы недобросовестные издания несли ответственность за клевету, пытаясь выставить придуманные факты за истину. От подобных действий нередко страдает репутация и профессиональная деятельность публичной персоны, передает слова Киркорова “Говорит Москва”.

Певец отметил, что за ложные сведения их авторов можно штрафовать на большие суммы, особенно если был нанесен ущерб самому артисту. Работать такая система будет только в том случае, убежден исполнитель, если за нее строго взяться. Он и сам неоднократно становился жертвой фейковых новостей, что причиняло Филиппу Киркорову множество неудобств.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 18:28


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