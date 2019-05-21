Россияне начали активно распродавать смартфоны Huawei
Эксперты сообщают, что россияне начали активно продавать смартфоны Huawei. Это может говорить о том, что популярность бренда начала снижаться.
Недавно появилась информация о том, что количество объявлений о продаже смартфонов Huawei на сервисе “Юла” 20 мая в течение суток выросла на 11%. Объемы покупок мобильных устройств при этом осталось на прежнем уровне. Количество запросов касательно продукции Huawei в различных поисковиках, сократилось примерно на 7%. Самую популярную модель бренда Honor стали искать реже на 6,5%. При этом на неё приходится порядка 60% всех поисковых запросов, связанных с продукцией рассматриваемой компании.
Не так давно администрация США внесла Huawei в чёрный список. В связи с этим некоторые компании приостановили сотрудничество с ними на неопределенный период времени.