“Поздравляю всех нас с победой”: Сергей Лазарев оценил результаты своего участия в “Евровидении-2019”
Отечественный певец Сергей Лазарев высказался о своем участии в рамках “Евровидения-2019”. При этом он отметил, что это последний пост в Instagram, который он посвятит этому событию.
Лазарев решил подвести итоги поездки в Тель-Авив, считая третье место высоким результатом, особенно учитывая значительную конкуренцию. Певец рад, что с его помощью Россия смогла вернуться в число лидеров “Евровидения” и дала знать о себе всему миру. По мнению артиста, большая победа уже то, что он дважды вошел в ТОП-3 лучших конкурсантов и закрепил показатель 2016 года.
Также Сергей Лазарев оставил много благодарностей в адрес всех членов команды и лично Филиппа Киркорова, который поддерживал его и помогал советами. Поблагодарил исполнитель и своих многочисленных поклонников, а также болевших за него зрителей, считая, что без их помощи он бы не справился. Теперь певец намерен вернуться к гастролям.