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Шоу-бизнес

Полина Гагарина решилась на похудение после того, как поправилась до 80 кг

Российская певица Полина Гагарина ещё 10 лет назад имела проблемы с весом. Сейчас она стройная девушка, и чувствует себя вполне комфортно.
Полина Гагарина решилась на похудение после того, как поправилась до 80 кг

В интервью для проекта YouTube «А поговорить?» Полина Гагарина поделилась, что во время участия в проекте «Фабрика звезд» она имела лишь подростковый «жирок». Все её считали пухленькой, но певица чувствовала себя комфортно в собственном весе.

Полина Гагарина рассказала, что настоящие проблемы с весом начались во время беременности в 19 лет. К подростковому «жирку» прибавились гормоны и вес достиг отметки в 80 кг. Исполнительница решила заняться своим здоровьем и внешним видом после того, как родила сына Андрея.

Певица начала следить за питанием и заниматься спортом. В свой рацион она включила большое количество овощей, морепродуктов, исключила жареное и сладкое. Каждый день певица занималась в спортзале, ходила на пробежки и посещала занятия йоги. Как результат, через два года вес Полины Гагариной снизился до 48 кг. Сейчас исполнительница весит 53 кг и чувствует себя хорошо.

Полина Гагарина рассказала, что из-за лишних килограммов ей было трудно петь. На сцене нужно двигаться и правильно. Артистка несколько месяцев назад принимала участие в китайском шоу «Singer». Из-за болей в спине Полина Гагарина почти не могла двигаться, и было принято решение принять обезболивающие средства перед выступлением. Певица забыла про боль на сцене и в последний момент выступления почувствовала, будто её «простреливает тысяча иголок».

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 18:45


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