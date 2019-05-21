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Шоу-бизнес

Полина Гагарина болезненно переживала прекращение сотрудничества с Константином Меладзе

Отечественная певица Полина Гагарина призналась, что болезненно переживала прекращение сотрудничества с Константином Меладзе. Именно продюсер решил не продлевать контракт с артисткой.
Полина Гагарина болезненно переживала прекращение сотрудничества с Константином Меладзе

Благодаря сотрудничеству с продюсерским центром Меладзе Гагарина смогла заявить о себе как о яркой певице, и в СМИ о ней перестали говорить как об участнице “Фабрики звезд”. В студии шоу “А поговорить?” певица отметила, что славе способствовала смена репертуара и похудение. Композиция “Спектакль окончен” долгое время удерживалась в топах, а ее автором стал Константин Меладзе. Не по своей воле Гагарина прекратила работать с артистом, поскольку он заявил, что после окончания контракта их сотрудничество завершается.
Полина Гагарина болезненно переживала прекращение сотрудничества с Константином Меладзе

Несмотря на это, артистка все еще считает Меладзе одним из лучших авторов и благодарна ему за пройденный вместе путь. После ухода от него Полине Гагариной пришлось все начинать сначала, она даже впала в депрессию, выйти из которой ей помог муж. Постепенно исполнительница вернулась в строй и даже приняла участие в “Евровидении-2015”, заняв второе место. Теперь развитием своей карьеры звезда занимается самостоятельно.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 20:04


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