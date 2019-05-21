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Нина Корниенко рассказала о романе с Андреем Мироновым и своем женском счастье

Нина Корниенко в студии «Судьбы человека» вспомнила о романтических отношениях с Андреем Мироновым. Известная актриса рассказала, как благодаря приступу аллергии обрела женское счастье.
Нина Корниенко рассказала о романе с Андреем Мироновым и своем женском счастье

Знаменитость осталась без матери в пятилетнем возрасте. Отец привел в дом мачеху, которая была очень строга с будущей актрисой и ее сестрами. Отдушину Корниенко нашла в киноклубе в родном Соликамске. Звезда занималась в театральной студии в Перми, затем поступила в МХАТ. Талантливую выпускницу сразу же приняли в Театр Сатиры. Режиссер предложил молодой актрисе роль Сюзанны в постановке «Женитьба Фигаро».

Корниенко играла на одной сцене с Мироновым, и они очень сдружились. Коллега часто оставлял для нее записки с изображением сердца, пронзенного стрелой. Актрисе не хотелось отношений на работе, и она «уворачивалась, как могла», однако вскоре уступила настойчивому ухажеру. Звезда не видела себя женой Миронова и дружила с его будущей супругой Екатериной Градовой. Когда Корниенко узнала, что ее возлюбленный женится, решила порвать с ним. Однако чувства взяли верх, и они продолжили встречаться даже после свадьбы актера. Градова очень ревновала мужа и однажды ночевала под дверью соперницы, думая, что он там.

Женское счастье Корниенко обрела в лице телеоператора Льва Стрельцина. Пара познакомилась во время работы над фильмом-спектаклем «Проснись и пой». Молодой человек долго добивался взаимности от возлюбленной, но она оставалась неприступной. Благодаря сильнейшему приступу аллергии актриса распознала в мужчине надежного защитника и согласилась выйти за него замуж. Вместе супруги прожили около 30 лет, воспитали дочь Александру.
Нина Корниенко рассказала о романе с Андреем Мироновым и своем женском счастье

С Мироновым Корниенко продолжала работать. Знаменитость была рядом, когда легендарный актер почувствовал себя плохо и скончался прямо на сцене. Звезда до сих пор не может поверить в случившееся, ведь Миронов не мог умереть так внезапно.

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Автор: Ева Вит
Сегодня, 18:54


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