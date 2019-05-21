Mercedes-Benz отзывает в России 18 авто

Представители Росстандарта объяснили, что причиной для отзыва авто от Mercedes-Benz выступает датчик в электроусилителе рулевого управления. Предполагается, что его могли изготовить не в соответствии со спецификацией. Владельцам указанных авто в сервисных центрах бренда произведут замену указанной детали, при этом все связанные с этим ремонтные работы будут проводиться бесплатно.Эксперты отмечают, что это уже не первый отзыв авто производства Mercedes-Benz за последний месяц. Не так давно представители компании проинформировали об отзыве более 1,5 тысячи экземпляров Mercedes-Benz S-Class, причиной чему послужило обнаружение неисправности в рулевом управлении.

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Автор: Марина Вебер

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