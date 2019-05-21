Психологи рекомендуют не уступать пожилым людям место в общественном транспорте
Психологи рекомендуют не уступать место пожилым людям в общественном транспорте. По мнению специалистов, подобное поведение лишь усиливает дискриминацию по возрасту.
Подобное поведение может стать причиной раздражения окружающих людей, а юные представители общества могут быть расстроены фактом отсутствие соответствующего уважения к ним. Психологи считают, что люди, чей возраст превышает 50 лет, могут испытывать унижение в те моменты, когда им уступают место в общественном транспорте. Они чувствуют пренебрежение, а также давление социальной пропаганды. Не так давно пожилые члены общества были сравнительно молоды и факт того, что на них смотрят с жалостью, может негативно сказаться на их психологическом состоянии.
Отметим, что имеется ряд терминов, которые психологи также не рекомендуют употреблять по отношению к пожилым людям. Одним из них является “старородящая”, а вторым – “возраст дожития”.