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Шоу-бизнес

Знаменитые бриллианты Людмилы Зыкиной принадлежали императрице Марии Федоровне

Ток-шоу «Пусть говорят» попыталось раскрыть тайну происхождения бриллиантовых украшений знаменитой Людмилы Зыкиной. Ведущий Дмитрий Борисов пригласил в студию Первого канала квалифицированного геммолога для определения истинной стоимости драгоценностей и известного журналиста для исторического расследования.
Знаменитые бриллианты Людмилы Зыкиной принадлежали императрице Марии Федоровне

Племянница народной исполнительницы Екатерина Зыкина рассказала о своем наследстве в одном из прошлых выпусков. Тогда женщина озвучила приблизительную сумму, в которую оценивались бриллиантовые серьги Людмилы Зыкиной - два миллиона долларов. Однако драгоценности, которые имеют «богатую биографию» и известных владельцев в прошлом, оцениваются гораздо выше реальной стоимости металла, камней и работы.

Ситуация вокруг знаменитых украшений заинтересовала телеведущего Андрея Караулова, который провел собственное журналистское расследование. В ходе поисков информации в архивах было установлено, что эти серьги принадлежали императрице Марии Федоровне как часть гарнитура, состоящего из кольца, колье и диадемы.

Позже этот набор принадлежал советской певице Лидии Руслановой. Именно из-за этих украшений ей пришлось провести долгие годы в тюрьме по сфабрикованному против нее делу.

Имея такую историю, серьги, которые состоят из 72 бриллиантов, могут иметь ценность в разы большую, чем говорилось ранее. Об этом заявил приглашенный в студию телеканала геммолог Владимир Жидков.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 19:44


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