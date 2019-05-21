Знаменитые бриллианты Людмилы Зыкиной принадлежали императрице Марии Федоровне
Ток-шоу «Пусть говорят» попыталось раскрыть тайну происхождения бриллиантовых украшений знаменитой Людмилы Зыкиной. Ведущий Дмитрий Борисов пригласил в студию Первого канала квалифицированного геммолога для определения истинной стоимости драгоценностей и известного журналиста для исторического расследования.
Племянница народной исполнительницы Екатерина Зыкина рассказала о своем наследстве в одном из прошлых выпусков. Тогда женщина озвучила приблизительную сумму, в которую оценивались бриллиантовые серьги Людмилы Зыкиной - два миллиона долларов. Однако драгоценности, которые имеют «богатую биографию» и известных владельцев в прошлом, оцениваются гораздо выше реальной стоимости металла, камней и работы.
Ситуация вокруг знаменитых украшений заинтересовала телеведущего Андрея Караулова, который провел собственное журналистское расследование. В ходе поисков информации в архивах было установлено, что эти серьги принадлежали императрице Марии Федоровне как часть гарнитура, состоящего из кольца, колье и диадемы.
Позже этот набор принадлежал советской певице Лидии Руслановой. Именно из-за этих украшений ей пришлось провести долгие годы в тюрьме по сфабрикованному против нее делу.
Имея такую историю, серьги, которые состоят из 72 бриллиантов, могут иметь ценность в разы большую, чем говорилось ранее. Об этом заявил приглашенный в студию телеканала геммолог Владимир Жидков.