Седаны Lada Vesta подорожали на 80 тысяч рублей с момента выпуска
Седан Lada Vesta с момента выпуска оставался одной из самых востребованных моделей. С 2015 года стоимость авто возросла на 80 тысяч рублей. Покупатели могут приобрести версию Cross, в том числе универсалы SW и SW Cross.
В 2018 году машина заняла лидирующие позиции первичного рынка РФ. Эксперты сайта «Цена Авто» составили график изменения стоимости автомобиля с момента начала продаж. С ноября 2015 года на протяжении 3,5 года минимальная цена модели возросла на 80,9 тыс. руб. Концерн «АвтоВАЗ» предлагает Vesta 2019 года в кузове седан от 594,9 тыс. руб. в комплектации Standart, в варианте Exclusive - 869,4 тыс. руб. За январь-апрель в РФ реализовали 37,143 тыс. автомобилей названного семейства, это превышает показатели за тот же период 2018 года на 24%.
Согласно представленной ранее информации, 50,8% приобретенных Vesta за январь-март составили седаны (14,162 тыс. авто). «Внедорожная» версия Cross пользуется почти в 13 раз меньшим спросом (988 машин). Остальные продажи в объёме 49,2% пришлись на 5-дверные универсалы Lada Vesta SW и SW Cross, суммарно авто проданы в количестве 13,726 тыс. экземпляров.