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Шоу-бизнес

Дочь Алсу Микелла Абрамова получила приглашение на спецвыпуск шоу “Голос. Дети”

Дочь певицы Алсу пригласили присоединиться к числу участников финала шоу “Голос. Дети”. Его проведут после того, как были аннулированы результаты заключительного выпуска проекта из-за обнаружения факта накрутки голосов.
Дочь Алсу Микелла Абрамова получила приглашение на спецвыпуск шоу “Голос. Дети”

Решение об отмене итогов голосования принималось Первым каналом, когда проверка подтвердила сомнительность множества SMS в поддержку Микеллы Абрамовой. В связи с этим также назначен спецвыпуск детского “Голоса”, который проведут 24 мая. Принять участие в прямом эфире пригласили всех участников, появившихся в финале, что касается и дочери певицы Алсу.

Впрочем, пока фамилии тех, кто появился на сцене “Голоса. Дети”, не называют, поэтому окончательно неизвестно, стоит ли ожидать выхода Микеллы Абрамовой. Ранее сообщалось, что после отмены итогов голосования наследница Алсу стала народным изгоем.

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Автор: Марина Вебер
Вчера, 21:03


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