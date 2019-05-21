США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из РФ
Власти США утвердили решение, согласно которому вводятся санкции против двух предприятий России. Кроме того, ограничительные меры затронут один из учебных центров, действующих в РФ.
Сведения о введении очередных санкций Вашингтоном, направленных против РФ, стало известно 21 мая из заявлений СМИ. При этом источниками пока не уточняется, какие именно предприятия и учебный центр затронули ограничительные меры. Представители Кремля действия США к настоящему времени тоже не комментировали.