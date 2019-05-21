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Наука

Назван лучший способ обеспечить здоровье мозга и предотвратить потерю ума

Международная команда исследователей нашла способ, помогающий предотвратить старение мозга и потерю ума. Ученым удалось определить механизм, способствующий улучшению когнитивных способностей посредством физических упражнений и антиоксидантов.
Назван лучший способ обеспечить здоровье мозга и предотвратить потерю ума

Эти два фактора по отдельности стимулируют память, что очень важно для людей с нейродегенеративными проблемами, включая болезнь Альцгеймера. Легкая физическая нагрузка активизирует нейрогенез в гиппокампе, а антиоксиданты посредством лептина h-LEP усиливают данное влияние. Специалисты выяснили, что их комбинация имеет более благоприятные последствия.

Свои предположения ученые проверили, проведя опыты на мышах и эксперименты с клеточными линиями человеческого мозга. Они заметили, что дефицит лептина у генномодифицированных грызунов отменяет взаимное воздействие антиоксиданта астаксантина и комплекса упражнений. Это доказывает, что данный гормон играет в процессе ключевую роль.

Исследователи называют комбинацию легкой физической нагрузки и диетических антиоксидантов эффективным нефармакологическим механизмом, обеспечивающим здоровье мозга. Подобным образом можно улучшить когнитивные функции и обеспечить замедление развития нейродегенеративных проявлений.

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Автор: Ева Вит
Вчера, 21:34


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