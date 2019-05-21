“Много смеялся и был счастлив”: Вдова Сергея Доренко рассказала об его последнем дне
Вдова покойного Сергея Доренко рассказала о том, каким был последний день жизни журналиста. Также Юлия Доренко показала сделанные незадолго до смерти фото супруга, разместив соответствующий пост в Instagram.
В своем профиле вдова Сергея Доренко показала несколько последних фото и видео с участием журналиста, где он находится рядом со своим мотоциклом. Незадолго до случившегося телеведущий писал жене и рассказывал о солнечной погоде, делился впечатлениями от увиденного в поездке, а также много улыбался и казался счастливым. Когда в Москве началась гроза, Юлия Доренко забеспокоилась и попросила мужа быть осторожным, а он в ответ пообещал, что поедет “потихонечку”. Его супруга не сомневалась, поскольку журналист всегда был аккуратным за рулем, но это его не спасло.
Спустя 1,5 часа волнение начало нарастать, поскольку никто из родных и коллег не мог связаться с Сергеем Доренко. Спустя десять минут его вдове позвонили с печальной новостью.