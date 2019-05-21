“Много смеялся и был счастлив”: Вдова Сергея Доренко рассказала об его последнем дне

В своем профиле вдова Сергея Доренко показала несколько последних фото и видео с участием журналиста, где он находится рядом со своим мотоциклом. Незадолго до случившегося телеведущий писал жене и рассказывал о солнечной погоде, делился впечатлениями от увиденного в поездке, а также много улыбался и казался счастливым. Когда в Москве началась гроза, Юлия Доренко забеспокоилась и попросила мужа быть осторожным, а он в ответ пообещал, что поедет “потихонечку”. Его супруга не сомневалась, поскольку журналист всегда был аккуратным за рулем, но это его не спасло.Спустя 1,5 часа волнение начало нарастать, поскольку никто из родных и коллег не мог связаться с Сергеем Доренко. Спустя десять минут его вдове позвонили с печальной новостью.

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Автор: Марина Вебер

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