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Кино

Вышел официальный трейлер мультфильма «История игрушек 4»

21 мая 2019 года вышел официальный трейлер знаменитого мультфильма «История игрушек». Кинокомпания Walt Disney Pictures на Youtube канале сообщила о выходе четвертой части.
Вышел официальный трейлер мультфильма «История игрушек 4»

Всем известные герои мультфильма - ковбой Вуди и его лучшие друзья - отправляются в приключения. У них появляется новая хозяйка Бонни, у которой есть вилка с пластилиновыми глазами Вилкис. Игрушкам предстоит познакомиться с новыми друзьями, влюбиться, двинуться в погоню и спасти друга Бонни.


Мультфильм «История игрушек 4» можно будет посмотреть на больших экранах 20 июня 2019 года.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 19:51


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