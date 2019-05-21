Вышел официальный трейлер мультфильма «История игрушек 4»
21 мая 2019 года вышел официальный трейлер знаменитого мультфильма «История игрушек». Кинокомпания Walt Disney Pictures на Youtube канале сообщила о выходе четвертой части.
Всем известные герои мультфильма - ковбой Вуди и его лучшие друзья - отправляются в приключения. У них появляется новая хозяйка Бонни, у которой есть вилка с пластилиновыми глазами Вилкис. Игрушкам предстоит познакомиться с новыми друзьями, влюбиться, двинуться в погоню и спасти друга Бонни.
Мультфильм «История игрушек 4» можно будет посмотреть на больших экранах 20 июня 2019 года.