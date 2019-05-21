Искусственный интеллект от Google распознает рак легких не хуже врача

Недавно инженеры Google совместно с рядом медицинских центров из США провели исследование для проверки эффективности собственных диагностических систем. Как выяснилось, компьютерные программы смогли выявить признаки онкологических заболеваний в 94% случаях. Рассматриваемая нейросеть училась на определенной выборке пациентов. Каждый из них являлся обладателем злокачественного новообразования в легких. За прошлый год от данного заболевания умерло 160 000 людей на территории США, а также 1,7 млн. по всему миру. После того, как рассматриваемая система проанализировала 6 716 случаев рака легких, она научилась выявлять первые его признаки с впечатляющей эффективностью.Согласно результатам проведённого исследования, данный искусственный интеллект способен диагностировать рак лёгких эффективнее, чем группа специалистов в данном направлении. Тем не менее, нейросеть от Google пока не может использоваться в качестве специалиста в области диагностики онкологических заболеваний.

Читайте также: Как раскрепоститься в постели рассказали эксперты

Автор: Качко Юрий

Добавление комментария

o