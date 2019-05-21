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Наука

Искусственный интеллект от Google распознает рак легких не хуже врача

Недавно появилась новая информация касательно эффективности диагностических систем, созданных компанией Google. По словам экспертов, они способны выявлять рак легких так же эффективно, как профессиональные врачи.
Искусственный интеллект от Google распознает рак легких не хуже врача

Недавно инженеры Google совместно с рядом медицинских центров из США провели исследование для проверки эффективности собственных диагностических систем. Как выяснилось, компьютерные программы смогли выявить признаки онкологических заболеваний в 94% случаях. Рассматриваемая нейросеть училась на определенной выборке пациентов. Каждый из них являлся обладателем злокачественного новообразования в легких. За прошлый год от данного заболевания умерло 160 000 людей на территории США, а также 1,7 млн. по всему миру. После того, как рассматриваемая система проанализировала 6 716 случаев рака легких, она научилась выявлять первые его признаки с впечатляющей эффективностью.

Согласно результатам проведённого исследования, данный искусственный интеллект способен диагностировать рак лёгких эффективнее, чем группа специалистов в данном направлении. Тем не менее, нейросеть от Google пока не может использоваться в качестве специалиста в области диагностики онкологических заболеваний.

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Автор: Качко Юрий
Вчера, 23:04


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