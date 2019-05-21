Бюст Иосифа Кобзона установили у главного входа института театрального искусства в Москве
В Москве установили бюст Народному артисту СССР, Герою труда России Иосифу Кобзону. Памятный скульптурный элемент разместили у главного входа института театрального искусства имени И. Кобзона.
В российской столице состоялась церемония торжественного открытия бюста известному певцу. Михаил Швыдкой, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, рассказал о состоявшейся церемонии. Памятник установили у стен ВУЗа, который носит имя певца, и это очень символично, сказал Швыдкой. Артист любил студентов и учеников, всегда был готов к тому, чтобы передать юным музыкантам всё, что он знает и умеет, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
Помимо творческой и преподавательской работы, Иосиф Кобзон вёл активную общественную и политическую деятельность. Артист скончался в августе 2018 года, ему было 80 лет. Певца похоронили на Востряковском кладбище.