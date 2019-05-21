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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров поздравил Никиту Преснякова с днем рождения архивными фото

Отечественный исполнитель Филипп Киркоров поздравил отмечающего свой 28-й день рождения Никиту Преснякова с праздником. Соответствующий пост артист опубликовал в профиле в Instagram, сопроводив его архивными фото.
Филипп Киркоров поздравил Никиту Преснякова с днем рождения архивными фото

В своем профиле Филипп Киркоров поздравил именинника с днем рождения, пожелав Никите Преснякову счастья. Также артист призвал музыканта не бояться воплощать в жизнь свои самые смелые мечты и верить в успех, поскольку тогда все обязательно получится. Кроме того, исполнитель попросил своего более молодого коллегу беречь мать Кристину Орбакайте и бабушку Аллу Пугачеву.

Свою публикацию Киркоров сопроводил коллажем, состоящим из четырех архивных фото. На одном из кадров артист позирует с еще совсем юным Никитой Пресняковым, на другом тот в компании отца и матери, также не обошлось без снимка с Аллой Пугачевой. В комментариях фолловеры певца присоединились к поздравлениям именинника.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:31


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