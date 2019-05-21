Алексей Макаров показал на фото юную Любовь Полищук с короткой стрижкой
Отечественный актер Алексей Макаров поделился с поклонниками архивными снимками юной Любови Полищук. Посвященный покойной матери пост артист разместил на странице в Instagram.
В своем профиле Алексей Макаров опубликовал два черно-белых фото Любови Полищук, сделанных еще когда она была юной. Актриса позирует перед камерой в непривычном образе с короткими волосами, и в ней не сразу удается узнать звезду отечественного кинематографа. Сын покойной артистки решил напомнить поклонникам, что 21 мая его мать отметила бы свой день рождения, однако ее не стало в ноябре 2006 года из-за тяжелой болезни. “Люди помнят, мама” — заключил Макаров.
В комментариях фолловеры заявили, что действительно не забыли творчество Полищук, которая могла бы отпраздновать свое 70-летие. Также юзеры отметили, что актриса была настоящей красавицей, и сейчас бы могла гордиться своим сыном. Публике звезда запомнилась по многим ярким ролям, в том числе в сериале “Моя прекрасная няня”.