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Шоу-бизнес

Лариса Вербицкая сталкивалась с хамством коллег

Лариса Вербицкая долгое время работает на телевидение и понимает, интриг здесь сложно избежать. Знаменитость старается не обращать на них внимания, а вот к хамству до сих пор привыкнуть не может.
Лариса Вербицкая сталкивалась с хамством коллег

В откровенном интервью для «Собеседника» 59-летняя Вербицкая вспомнила, как еще во времена СССР ее поставили в пару с телеведущим, отличавшимся вздорным характером. Он разрешал себе разговаривать со всеми свысока, относился к окружающим с неуважением, хамил. Коллеги боялись на него жаловаться, опасаясь его фамилии, как у одного из членов Политбюро.

Вербицкая постоянно приходила домой в слезах и жаловалась мужу Александру Дудову, что из-за своего соведущего-хама не может нормально работать. Супруг посоветовал жене ответить тому тем же. Знаменитость, не привыкшая грубо выражаться, сомневалась, что сможет произнести неприятные слова. Однако, набравшись смелости, телезвезда после очередной порции хамства высказала коллеге, что она о нем думает, и пригрозила «оторвать ноги».

Ведущий сначала потерял дар речи, а потом поспешил к руководству с жалобами. Начальник не мог поверить, что хрупкая девушка угрожала коллеге и так «страшно» выражалась. На вопрос, правда ли это, Вербицкая ответила: «Конечно, нет! Я сказала еще хуже!» Скандал удалось замять, а хама через некоторое время уволили.

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Автор: Ева Вит
Сегодня, 00:01


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