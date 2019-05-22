Дана Борисова призналась, что увеличила себе губы

Отечественная телеведущая Дана Борисова откровенно призналась, что решилась на процедуру по увеличению губ. Итоговый результат теледива показала на фото в Instagram.
В своем профиле Дана Борисова опубликовала результаты похода в клинику, где ей сделали инъекции для увеличения губ. Телеведущая призналась, что всегда боялась это делать и до последнего откладывала, поскольку ее пугали “утиные губы” у некоторых знакомых. Однако в итоге знаменитость не пожалела о своем выборе и даже призвала подписчиц следовать ее примеру. В частности, она заявила о примете, которая подразумевает, что если девушка мечтает выйти замуж, ей непременно нужно “сделать губы”.
В комментариях многие фолловеры Борисовой не оценили ее перевоплощений, считая, что до процедуры было лучше. Также подписчики предположили, что мужчинам больше по душе естественная красота, поэтому советы теледивы нельзя назвать удачными.