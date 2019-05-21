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Здоровье

Ученые: Постоянные мысли о сексе вредят психике

Постоянные мысли о сексе способны наносить вред психике человека. Соответствующие выводы сделаны по итогам исследования учеными из США, представляющими Миннесотский университет.
Ученые: Постоянные мысли о сексе вредят психике

По мнению специалистов, когда человек мысленно помешан на сексе, это негативно отражается на стабильности его психики. Если переключиться на что-то иное, помимо интима, самостоятельно не получается, ученые рекомендуют пройти специальный курс лечения, который избавит от навязчивых размышлений.

Авторы работы поясняют, что в целом в мыслях о сексе нет ничего плохого, но когда они вытесняют другие переживания, это превращается в патологию. Отмечается, что от нимфомании и сатириазиса сейчас страдают 10% мужчин и порядка 7% женщин. Провоцировать постоянное возбуждение, передает издание "Слово и Дело", способны и гормональные препараты, поэтому принимать их необходимо с осторожностью.

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Автор: Марина Вебер
Вчера, 23:25


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