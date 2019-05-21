Ученые: Постоянные мысли о сексе вредят психике

Постоянные мысли о сексе способны наносить вред психике человека. Соответствующие выводы сделаны по итогам исследования учеными из США, представляющими Миннесотский университет.
По мнению специалистов, когда человек мысленно помешан на сексе, это негативно отражается на стабильности его психики. Если переключиться на что-то иное, помимо интима, самостоятельно не получается, ученые рекомендуют пройти специальный курс лечения, который избавит от навязчивых размышлений.
Авторы работы поясняют, что в целом в мыслях о сексе нет ничего плохого, но когда они вытесняют другие переживания, это превращается в патологию. Отмечается, что от нимфомании и сатириазиса сейчас страдают 10% мужчин и порядка 7% женщин. Провоцировать постоянное возбуждение, передает издание "Слово и Дело", способны и гормональные препараты, поэтому принимать их необходимо с осторожностью.