Мэр деревни во Франции раздает жителям виагру

Мэр деревни Монтро, находящейся во Франции, раздает жителям населенного пункта виагру. Таким образом глава местной администрации решил бороться с низкой рождаемостью.
По данным СМИ, мэр деревни в центральном округе Франции подписал указ, где поддержал распространение среди граждан Монтро “синих таблеток”, под которыми подразумевается виагра. Сейчас население поселка составляет порядка 650 граждан, но чиновника беспокоит тот факт, что в населенном пункте практически нет детей, поскольку это свидетельствует об ее “вымирании”.
По решению мэра, выдавать виагру будут парам в возрасте от 18 до 40 лет. Кроме того, решившим обзавестись ребенком семьям администрация намерена предоставлять бонус, надеясь стимулировать рост рождаемости. С юридической точки зрения принятие такого указа эксперты считают спорным, поскольку выдавать указанный препарат можно только по рецепту.