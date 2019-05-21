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Политика

Мэр деревни во Франции раздает жителям виагру

Мэр деревни Монтро, находящейся во Франции, раздает жителям населенного пункта виагру. Таким образом глава местной администрации решил бороться с низкой рождаемостью.
Мэр деревни во Франции раздает жителям виагру

По данным СМИ, мэр деревни в центральном округе Франции подписал указ, где поддержал распространение среди граждан Монтро “синих таблеток”, под которыми подразумевается виагра. Сейчас население поселка составляет порядка 650 граждан, но чиновника беспокоит тот факт, что в населенном пункте практически нет детей, поскольку это свидетельствует об ее “вымирании”.

По решению мэра, выдавать виагру будут парам в возрасте от 18 до 40 лет. Кроме того, решившим обзавестись ребенком семьям администрация намерена предоставлять бонус, надеясь стимулировать рост рождаемости. С юридической точки зрения принятие такого указа эксперты считают спорным, поскольку выдавать указанный препарат можно только по рецепту.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 20:15


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