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Кино

Новые съёмки «Гардемарины, вперед!» происходят на нудистском пляже в Крыму

Режиссер Светлана Дружинина продолжает съёмки четвертой части фильма «Гардемарины, вперед!». Сейчас команда работает на берегу Чёрного моря в Крыму.
Новые съёмки «Гардемарины, вперед!» происходят на нудистском пляже в Крыму


Режиссер и её группа местом для съёмок выбрали пляж между мысом Толстяк и Учкуевкой. Пейзаж дополняют скалы, пещеры и гроты. Для безопасности команда должна носить каски, и Светлана Дружинина шутит, что у нее «строительная бригада, а не операторская группа».

Светлана Дружинина делится фотографиями и видео, как проходит съёмочный процесс. Наблюдательные подписчики заметили, что месторасположение называется Голубая лагуна и неспроста. Дело в том, что на этом пляже отдыхают нудисты, а киногруппа помешала им. Местные жители говорят, что сейчас не пора для отпуска и многим нравится позагорать голышом. Под публикацией в Instagram появилось много комментариев, где пользователи шутили насчёт места съёмок.

Новыми актёрами «Гардемарины-4» станут дети главных героев, появится Михаил Боярский, Анна Семенович и Александр Панкратов-Черный.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 19:17


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