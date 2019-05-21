Новые съёмки «Гардемарины, вперед!» происходят на нудистском пляже в Крыму
Режиссер Светлана Дружинина продолжает съёмки четвертой части фильма «Гардемарины, вперед!». Сейчас команда работает на берегу Чёрного моря в Крыму.
Режиссер и её группа местом для съёмок выбрали пляж между мысом Толстяк и Учкуевкой. Пейзаж дополняют скалы, пещеры и гроты. Для безопасности команда должна носить каски, и Светлана Дружинина шутит, что у нее «строительная бригада, а не операторская группа».
Светлана Дружинина делится фотографиями и видео, как проходит съёмочный процесс. Наблюдательные подписчики заметили, что месторасположение называется Голубая лагуна и неспроста. Дело в том, что на этом пляже отдыхают нудисты, а киногруппа помешала им. Местные жители говорят, что сейчас не пора для отпуска и многим нравится позагорать голышом. Под публикацией в Instagram появилось много комментариев, где пользователи шутили насчёт места съёмок.
Новыми актёрами «Гардемарины-4» станут дети главных героев, появится Михаил Боярский, Анна Семенович и Александр Панкратов-Черный.