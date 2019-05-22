Австралийские ученые используют гигантский телескоп на дне Средиземного моря для изучения лучей из космоса
Ученые из Австралии используют гигантский телескоп на дне Средиземного моря с целью изучения лучей, поступающих из космоса. Исследование поможет найти ответы на основные вопросы физики элементарных частиц и природе создания Вселенной.
Группа ученых из университета Кертина участвует в международном проекте. Гигантский телескоп поможет объяснить одни из самых таинственных событий в космосе. Устройство KM3NeT расположено на глубине до 3,5 тыс. м в двух местах. Оборудование использует более кубического километра воды. Элементы телескопа состоят из сотен вертикальных линий обнаружения, внизу они закреплены к морскому дну, на поверхности удерживаются буями. Многочисленным приборам необходим значительный объем воды, заявляют ученые, так как весь цикл работ основан на взаимодействии нейтрино.
Данные частицы вырабатывают свет при попадании в воду, именно это и обнаруживает телескоп. С учётом темноты в морских глубинах датчики регистрируют даже самые слабы вспышки, сигнализирующие о взаимодействии нейтрино с водой.