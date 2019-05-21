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Наука

Как раскрепоститься в постели рассказали эксперты

Женщины очень часто испытывают стеснение, смущаются во время интимной близости. Эксперты рассказали, как раскрепоститься в постели, и отметили, дамы, следящие за фигурой и внешностью, чувствуют себя на высоте, и эта уверенность передается мужчине.
Как раскрепоститься в постели рассказали эксперты

Женщине следует забыть о своих недостатках, поскольку партнер оценивает ее полностью. Партнера в сексе мало волнует лишний вес дамы или ее неидеальный пресс, его цель – произвести на нее впечатление. Эксперты рекомендуют вспомнить о своих достоинствах и научиться их выгодно подавать. Представительницам прекрасного пола советуют привыкать к собственному обнаженному телу. Можно, расхаживая по комнате в нижнем белье, чаще останавливаться у зеркала и говорить себе комплименты. Уверенность дамы в своей неотразимости убедит в этом партнера.

Полезными для преодоления стеснения в постели станут занятия спортом. Упражнения сделают тело красивым и подтянутым. Раскрепоститься и обрести пластичность, что не станет лишним в сексе, помогут танцы. Мужчины без ума от женственных, мягких движений. Не следует забывать и о косметических процедурах с омолаживающим и освежающим эффектом, массаже.
Как раскрепоститься в постели рассказали эксперты

Эксперты советуют женщинам стать более инициативными в постели. Часто дамы ждут от партера первого шага в сексе, а потом разочарованы, поскольку все прошло не так, как бы им хотелось. Необходимо обсуждать с мужчиной свои желания, не опасаясь, что он оценит это как распущенность. Молодого человека наоборот, покорит решительность возлюбленной.

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Автор: Ева Вит
Вчера, 22:14


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