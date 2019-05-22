Ученые: Переход от охоты к сельскому хозяйству увеличил рабочую неделю на 10 часов
Из-за перехода от охоты к сельскому хозяйству люди столкнулись с постепенным увеличением продолжительности рабочей недели на 10 часов. Соответствующие заключения сделаны учеными из Британии, представляющими Кембриджский университет.
В ходе научной работы ее авторы наблюдали за проживающими на Филиппинских островах современными племенами аэта. В итоге был сделан вывод, что люди тратили гораздо меньше времени на работу, когда занимались только охотой и собирательством. Открыв для себя земледелие, они в среднем начали уделять активной занятости на 10 часов больше.
По подсчетам ученых, охотникам-собирателям было достаточно и 20 часов в неделю, чтобы обеспечить себя необходимым количеством пищи. Что до земледельцев, то у них на это уходило порядка 30 часов. Также эксперты подчеркивают, что в современном мире люди уделяют работе около 40 часов в течение семидневки. Эти заключения, передает портал “ПолитРоссия”, вступают в противоречие с выводами историков, что сельское хозяйство упростило жизнь общества.