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Наука

Ученые: Переход от охоты к сельскому хозяйству увеличил рабочую неделю на 10 часов

Из-за перехода от охоты к сельскому хозяйству люди столкнулись с постепенным увеличением продолжительности рабочей недели на 10 часов. Соответствующие заключения сделаны учеными из Британии, представляющими Кембриджский университет.
Ученые: Переход от охоты к сельскому хозяйству увеличил рабочую неделю на 10 часов

В ходе научной работы ее авторы наблюдали за проживающими на Филиппинских островах современными племенами аэта. В итоге был сделан вывод, что люди тратили гораздо меньше времени на работу, когда занимались только охотой и собирательством. Открыв для себя земледелие, они в среднем начали уделять активной занятости на 10 часов больше.

По подсчетам ученых, охотникам-собирателям было достаточно и 20 часов в неделю, чтобы обеспечить себя необходимым количеством пищи. Что до земледельцев, то у них на это уходило порядка 30 часов. Также эксперты подчеркивают, что в современном мире люди уделяют работе около 40 часов в течение семидневки. Эти заключения, передает портал “ПолитРоссия”, вступают в противоречие с выводами историков, что сельское хозяйство упростило жизнь общества.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 03:07


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