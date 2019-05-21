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Технологии

Появилась новая информация о Sony PlayStation 5

Недавно появилась информация о консоли нового поколения PlayStation 5 от Sony. Как сообщается, специфика устройства была раскрыта на ресурсе TheNerdMag.
Появилась новая информация о Sony PlayStation 5

Как известно, несколькими днями ранее представители Sony раскрыли общую информацию о PlayStation 5. В тот раз разработчики не поделились всеми подробностями новой консоли, однако недавно в Сети появились более детальные данные. Как стало известно, в основе новинки будет лежать монолитный кристалл, габариты которого составят 22,4 X 14 и 1 мм. Эксперты считают, что данный чип будет заказным, а его целью станет объединение восьмиядерного процессора Zen2, а также графического процессора, основанного на архитектуре Navi. Рядом будут расположены микросхемы памяти от Samsung объём которых, судя по всему, составят порядка 16GB, а пропускная способность приблизится к 18 Гб/с.

Специалисты отмечают, что опубликованные характеристики впечатляют. Данный комплект предназначен для разработчиков, однако, судя по всему, подобные особенности будут присутствовать и в итоговой версии продукта.

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Автор: Качко Юрий
Вчера, 20:41


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